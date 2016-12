Bonjour à tous,



Je suis sur le point d'acquérir un stick Arcade pour mon PC et je suis tenté vers celui-ci étant également compatible avec PS4 et PS3.



Quand pensez-vous ? Avez-vous un autre modèle à me recommander aux alentours de ce prix là ?



https://www.amazon.ca/dp/B01M68T4JG/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=TCWGDR7HAY5Y&coliid=IZZDWA13ATIJJ&psc=1



Merci