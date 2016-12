Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose la découverte sur la démo de Nier Automata qui sortira le 10 Mars 2017.Un jeu que je n'attendais pas, et qui est un jeu bien bourrin comme j'aimeBon visionnage

posted the 12/26/2016 at 06:53 PM by koopaskill