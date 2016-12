J'ai actuellement un PC en dessous de ma TV (i5 4570/GTX 750 ti/8 go de ram) que j'utilise pour un usage multimédia.Du coup il me fallait un frontend réactif et séduisant visuellement. Il y a bien Big Picture mais il gére pas l'affichage des jaquettes et des vidéos (uniquement des vignettes) et les autres sont pas assez "user friendly"J'avais une licence Launchbox depuis au moins 1 an et c'est fou les progrès qui ont était fait en aussi peu de temps. Après quelques recherches, je me suis tourné vers le skin Futurestate qu'on vois dans cette vidéo (vers 2:45).En gros en allumant mon PC, j'ai accés a :- Tout mes jeux PC (Steam, Uplay, Origin, Gog, crack)- L'ensemble de mes émulateurs (pas loin de 20.000 jeux)- Kodi pour la partie multimédiaTout ça directement sur mon écran de TV et pilotable via une manette Xbox 360/OneBon pour éviter l'overdose, on peut aussi afficher que la liste des jeux favoris bien sur sinon on sait plus ou donner de la têteLe but serait d'avoir le mème confort d'utilisation qu'avec une Xbox mais le chemin est encore long.