Petit article de merde juste pour partager cette version du troisième op de DiU qu'on a pu écouté à la fin du dernière épisode, non seulement c'est le meilleur opening de cette anime pour moi, mais cette version avec absolument tous les chanteurs des openings de Jojo (ceux des 3 premiers + ceux des 2 premières de cette partie) est juste le pinacle de la hype

Who likes this ?

posted the 12/26/2016 at 03:29 PM by fullbuster