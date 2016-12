Il n'y a rien qui soit pas clair, j'ai découvert que la PS3 pouvait être configurée pour allumer la télé, mettre le bon canal HDMI et même sur télés Bravia changer la colorimétrie spécialement pour la PS3 grâce à une option dans le XMB.



Bravo pour le bashing en série, en tout cas. Dommage qu'il y ait plus de membres qui sont là pour glousser comme des hyènes pour rien que de profils qui lancent des discussions utiles.



Au cas où vous ne le saviez pas, on peut configurer son matos pour simplement allumer tout avec les réglages nickel juste en appuyant sur le bouton home de la DS3.



Explication de texte :



En avoir soupé de quelque chose : en avoir assez.







Ayant soupé de chercher la télécommande pour régler le canal qui permet de jouer à la PS3, je me suis dit que quand même, en 2016, il doit y avoir un moyen avec les télés modernes de faire s'allumer la télé quand j'allume ma PS3...



Eh ben NAN !! Ma PS3 est une PS3 fat 80 Go de 2008 (celles qui sont censées YLoD sauf que la mienne l'a jamais fait).



Du coup ça marche pas.



Tout ça pour dire que si en 2017, vous avez pas correctement configuré votre télé pour que votre PS3 Slim ou Ultraslim allume la télé et se mette sur le bon port HDMI... Vous avez raté votre décennie de gaming. Sauf si comme moi vous avez l'excuse d'avoir une FAT. J'avais presque honte de pas avoir trouvé l'option jusque là.



Ca doit se faire automatiquement avec ce nouvel OVNI appelé la PS4...



Il faut que je me mette à jour dans mon matos... Mais c'est encore trop cher.



Ce Noël, ma PS3 a soufflé et poussé son gémissement caractéristique une nouvelle fois pour profiter des soldes de janvier.



Et moi et mon radiateur préféré (la PS3 fat fait double emploi, et je n'exagère pas...) qui me tenait chaud quand je jouais à Uncharted 2 à l'époque... On s'est pris un méchant coup dans la gueule. Pas que Tekken Tag Tournament 2 soit devenu moche, pas que Journey ne soit pas enchanteur, mais ces jeux sont sortis en... 2012... GLOUPS !! Une génération dans la tronche.



Et qu'en est-il du jeu vidéo sur PS4 ? On en est aux balbutiements pour cette console. Il n'y a rien qui m'intéresse dessus... Tristesse... Ou pas, car justement la PS3 en a encore sous le capot pour nous émerveiller 10 ans après sa sortie...