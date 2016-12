Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Il semble que Nintendo voit les choses en grand pour l’annonce du 12 janvier prochain au Japon. En plus de pouvoir essayer la console, les japonais pourront assister à divers concerts le 14 et 15 janvier prochain. Un groupe de rock mis en place par Nintendo effectuera diverses mélodies sur le thème du jeu vidéo. Enfin, un groupe se produira le 15 janvier pour clôturer l'événement. Encore quelques jours à patienter…Source : http://nintendoeverything.com/nintendo-holding-big-band-rock-band-concerts-at-the-tokyo-switch-event-in-january/

posted the 12/26/2016 at 02:30 PM by link49