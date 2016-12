Une fuite massive révèle tout le contenu du jeu et d'un DLC!Jawmuncher, un utilisateur du forum NeoGAF et assidu de la plateforme Reddit a rassemblé toutes les informations dataminées et présentées sur ce dernier site sur le fameux et mystérieux Resident Evil VII. C'est grace à la sortie de la démo sur PC que le jeu est massivement spoilé aujourd'hui et que l'on connaît déjà le contenu du premier DLC.C'est un vrai massacre tout y passe...Armes, lieux, surprise et même le Boss final! (j'ai pas lu évidement...)Voici les liens des sites concernés. Évidemment, soyer pas bête, n'allez pas lire le contenu du jeu a moins d’être complètement fou!**************http://www.warlegend.net/resident-evil-7-fuite-massive-revele-jeu-dlc/http://www.gamesradar.com/every-big-resident-evil-7-detail-weapons-plot-final-boss-and-more-has-leaked-beware-of-spoilers/***************J'imagine même pas les gueules des développeurs chez Capcom, tout le contenu du jeu sur internet un mois avant sa sortie et plus le contenu du premier DLC c'est chaud quand même...Je relaye cette information infâme pour avertir les spoils qui arrivent pas quelques jours avant la sortie du jeu mais un mois avant! Ce qui est très rare quand même, mais si l'article dérange vraiment, je le supprimerai...Attention surtout aux forums de JV.COM a mon avis ça va chier violent la bas...