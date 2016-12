Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un problème avec ma PS4: J'ai voulu installer Fifa 17 mais l'installation ne se fait pas car l'espace de stockage disponible sur la console est insuffisante (alors qu'en fait il m'en reste largement assez). Du coup je me retrouve bloqué. J'ai eu le même problème avec Dragon Age inquisition. Avez-vous eu le même soucis, savez quoi faire pour y remédier ? Merci !

posted the 12/26/2016 at 01:27 PM by slooby