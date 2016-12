5. Hyper Light DrifterPour moi c'est un petit Bijoux grande maîtrise du pixel art avec un Gameplay aux petits oignions et l'ambiance inspiré de Nausicaä qui est splendidement retranscrite à travers ce titre.4. SUPER HOTUn Puzzle Game Atypique qui a sû me charmer de part son originalité Rien de plus une grosse tuerie j'attends de pouvoir le tester en VR.3. Gears Of War 4Un Opus excellent de cette licence tout simplement Mythique le Gameplay est toujours jouissif même si la formule reste inchangée et à mon sens elle devrait être inchangée j'attends la suite avec impatience et ça sera sur Scorpio2. Samorost 3Que dire de cet OVNI si ce n'est qu'il est un chef d'oeuvre de A-Z ? Le Point'n Click n'est pas un genre prêt à disparaître et ce Samorost le prouve avec une grande maîtrise de la D.A, OST et Enigmes rendant le tout poétique et laissant un sentiment de vide dans notre coeur une fois fini.1. ReCoreIl est pour moi le GOTY de cette année et accessoirement un des meilleurs jeux de la Gen aux côtés de The Witcher 3 et Bloodborne, C'est le genre de jeux que tu vas resortir une fois par année tellement il a un un truc qui est inexplicable mais qui te donnes quand même envie d'y retourner, un Gameplay riche et varié, une D.A splendide, une OST Excellente dommage qu'il aie souffert de lacunes techniques car c'est son seul et unique défaut a mon sens j'espère vraiment une Suite de cette pépite plus aboutie techniquement pour lui dorer enfin son Blason car il le mérite.Voilà pour moi au finale l'année 2016 n'est pas l'année des Blockbusters mais bien des "petits" Jeux à faible budget.