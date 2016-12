Bonjour,

J'aimerai savoir si les jeux capcom à prix réduits sur le PSN sont proposés avec tout les DLC inclus.



Il y a Super Street Fighter IV qui m'intéresse (9.99€) et certains Resident Evil (remake, revelations 1 et 2).



Je n'ai pas envie de les acheter et puis devoir casquer pour avoir les jeux au complet. Et comme le PSN est bien fait (lol), je n'arrive pas à avoir ces informations sur le contenu proposé.



Merci pour votre aide.