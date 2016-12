Comme très souvent, une image est en train d'affoler le Web. Photomontage ou pas ? La question est souvent la même et dans ce cas, la réponse risque de vraiment vous surprendre. Un bref regard sur la photo ci-dessous et tout le monde devrait penser la même chose :Une tâche noire réelleLe cercle noir que vous voyez sur la photo n'est donc pas un montage, malgré les apparences.Vous êtes face au matériau le plus noir puisqu'il peut absorber jusqu'à 99,9 % de la lumière. Ce qui ressemble à une vulgaire tâche ronde est en réalité une sphère en trois dimensions, mais dont il est impossible de percevoir le moindre relief. Notez que le Vantablack est notamment utilisé en astronomie, dans la conception des télescopes.Voici un autre exemple particulièrement troublant.

posted the 12/26/2016 at 11:44 AM by goldmen33