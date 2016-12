Voici des Images du jeu Dragon Quest XI :On commence par celles issues de la version Ps4. Puis on passe à la version 3DS :Et pour finir, des lieux ont des évènements en fonction de la version :Ces images sont extraites des derniers trailers diffusés et des deux derniers scans. Le jeu sortira l’année prochaine sur 3DS et Ps4 au Japon. Une version Nintendo Switch est aussi prévue…Source : http://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1036015.html