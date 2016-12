Hello,me faisant un peu chier,j'ai decidé de relancer la demo de Resident Evil 7 beginning hour et de decouvrir eventuellement,si on pouvait s'echapper de la baraque...ce que je n'ai pas reussi a faire.J'ai trouvé aussi un doigt de mannequin ( probablement une clef) et une main en plastique....z'avez reussi a en trouver l'utilité..??voili voilou pour la question

posted the 12/26/2016 at 10:46 AM by kurosama