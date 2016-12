Voici une Information concernant la Société Nintendo :Plus tôt ce mois-ci, Nintendo a enregistré une nouvelle marque japonaise pour l'image de la manette de la Super Famicom. Il a été déposé officiellement le 5 décembre. De nombreuses spéculations ont alors surgis, comme la préparation d’une éventuelle SNES Classic Edition. Avec le succès de la NES Classic Edition, c’est fort probable. Reste à voir s’il s’agit uniquement d’un dépôt protecteur ou autre chose de plus sérieux...Source : http://nintendoeverything.com/nintendo-registers-new-trademark-for-the-image-of-the-super-famicom-controller/

Who likes this ?

posted the 12/26/2016 at 07:36 AM by link49