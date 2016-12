Square Enix a livré plusieurs infos de la prochaine extension, en plus de la date fixée au 20 juin 2017 (sera uniquement disponible sur PC et PlayStation 4.)sera DPS principalement à distance et aura comme niveau de départ, le niveau 50. Ce nouveau job sera à débloquer dans les zones d’origines, à savoir A Realm Reborn.Une toute nouvelle tribu a également été annoncée., sont issues d’une tribu barbare et ne sont composées que de femmes vivant dans les eaux des montagnes., même dans les régions d’origine. Deux types de nage sont prévus, à savoir la brasse et le crawl et cela se fera naturellement en fonction de votre avancée dans l’eau.Il n’y aura pas de respiration ni de possibilité de mourir noyer et les montures volantes pourront également plonger et vous transporter sous l’eau. Il faudra débloquer la plongée à travers une quête spécifique à Stormblood. Aucun combat ne sera possible dans les fonds aquatiques.C'est toujoursqui s’occupe du thème principal de cette extensionPour finir,seront également deux nouveaux raids, respectivement à 24 et 8 joueurs. Ce dernier sera déjà bien abordé au cours de la 3.5 alors que Retour à Ivalice semble être un défi de taille.