J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de NowelPour ma part les fêtes sont terminées pour aujourd'hui, et je viens de terminer un Shikishi (carton de haute qualités servant principalement aux dédicaces au Japon d'un des personnages de mon projet manga.Je vous poste la version crayonné et encrée:Selon les avis je ferais surement une version couleur sur pc pour la Japan Expo Sud à MarseilleVoici quelques anciens travaux de 2015/2016 du même personnage (je crois que je les avais déjà posté mais je reposte au cas ou).Pour ceux qui me connaissent pas et qui aiment mon travail- Site web : http://www.leroystudio.fr - Facebook : http://www.facebook.com/alexandre.leroy.studio - Twitter : http://twitter.com/Chronos_LS Je bosse actuellement une adaptation d'un jeu en manga (ceux qui me connaissent ou me suivent depuis quelques temps seront de quel jeu il s'agit), mais j'espère bien sortir le premier chapitre voir premier tome de mon projet perso en 2017 !Bref la dès Janvier je sors des planches quotidiennement !Bonne fêtes de fin d'année à tous !