5) Titanfall 2

4) Gravity Rush Remastered

3) Anima: Gate of Memories

2) Deus Ex Mankind Divided

1) Uncharted 4

Mention coup de cœur : Doom, Star Ocean 5, Ratchet & Clank, Momodora Under the Moonlight et Hyper Light Drifter.

Beaucoup de sorties attendues, des arlésiennes qui arrivent enfin et au final cette année a part quelques titres aura été plutôt fadasse par rapport a 2015 en ce qui me concerne.On ne l’attendait pas sur ce terrain apres un premier opus dedié qu’au multi, mais TF2 possede certainement le meilleur solo FPS de l’année (bien que trop court) avec celui de Doom et un multi excellent et frais malgrés des serveurs cruellements vides. Merci EA de l'avoir sorti en meme temps que COD et BF.Pas fait sur Vita a l’epoque donc je le classe pour cette année. Grosse claque artistique et une idée de gameplay qui marche super bien, dommage que le jeu soit si court et ne propose pas plus de quetes dans cet open world magnifique mais trop vide en contenu. En esperant que le 2 remédie a ça.Mon jeu indé de l’année, gros coup de cœur et surtout grosse surprise que cet Action-RPG bourré de bonnes idées et développé par seulement 3 personnes. Pour moi le Nier indé au niveau de l’intention (sans évidement l’aura ni la maitrise d’un Nier).Que de plaisir de retrouver Adam Jensen, de refouiller partout et de s’infiltrer (ou bourriner) dans cette univers futuriste. Dommage néanmoins que la fin arrive de nulle part et que le jeu soit plus accès Open World que le premier qui avait réussi a bien mixer les phases lineaires et ouvertes.J’attendais U4 avec appréhension vu la déception que fut le 3 a mes yeux, mais putin la claque. Des perso beaucoup plus realistes et touchants (la relation Drake/Elena) grace a la plume de Druckmann, des decors à te tuer la retine tellement c’est beau que se soit artistiquement ou techniquement et une superbe histoire avec un bon mechant qui fouille dans le passé et qui met un terme aux aventure de Drake. Alors oui il n’y a pas d’éléments fantastiques comme dans les ancien, oui le jeu a 2/3 chapitres foireux comme le 16 et le 19 et oui ça manque de grosses phases de shoot longue bien naze comme dans le 3, mais osef, putin quelle aventure bordel !