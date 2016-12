Bonsoir à tous.



J'ai eu la chance de recevoir un Galaxy S7 pour Noël et j'aurais besoin de quelques conseils. Jusqu'à présent j'avais un Galaxy S3 qui s'est véritablement transformé en veau au fur et à mesure des années. C'était la galère pour ouvrir une page internet, allumer l'appareil photo, tout prenait une plombe.

Apparemment cela pourrait venir des mis à jours qui ralentissent l'appareil.



Qu'en pensez-vous, vaut-il mieux les désactiver directement ?



Quels conseils auriez vous pour préserver la fluidité de son smartphone dans le temps ?



Merci à vous et Joyeux Noël ;-)