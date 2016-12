Voici des Images du jeu Dragon Quest VIII : L’Odyssée du Roi Maudit :Le site officiel a été mis à jour. On voit pour la première fois des images du jeu traduit dans la langue de Molière. Pour rappel, le jeu sortira le 20 janvier 2017, exclusivement sur 3DS…Source : http://www.nintendo.fr/Jeux/Nintendo-3DS/DRAGON-QUEST-VIII-L-odyssee-du-roi-maudit-1136167.html

posted the 12/25/2016 at 06:37 PM by link49