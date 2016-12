Top 10 :



10. Doom

A ne rien attendre d'un jeu, deux solutions s'offrent à nous : Confimer que cela ne nous intéresse pas ou être agréablement surpris. Pour Doom la deuxième solution l'emporte, quel défouloir, un super solo (un multi moyen certes), mais quel reboot! A ne râter sous aucun prétexte.



9. Ratchet & Clank

Platiné (et c'est rare car je pense n'avoir qu'un platine à part celui-là, c'est sur PSVita et c'est Sound Shape), terminé 3 fois de suite, Beau, doublage FR de malade, humour de dingue, dommage qu'il soit court MAIS pour son prix FONCEZ!



8.Dragon Quest 7

Un classique du JRPG de retour en grande forme sur 3DS ! Dommage que les joueurs console n'ont pas pu avoir un remastered pour ce jeu qui est vraiment agréable à regarder (même en 3D), vivement le portage du 8 !



7.Silence

Magie, voilà ce qui me vient à l'esprit avec Silence. Quelle aventure, très courte certes, mais quelle aventure ! Les personnages sont attachants, la musique est envoutante, les doublages sont de qualités, la DA est sublime... Beaucoup de superlatifs pour un jeu de qualité !



6.No Man's Sky

Et oui No Man's Sky, alors certes on est loin des promesses du début, MAIS, j'ai passé (et passe encore) de supers moments dessus, on s'envole vers l'infini (et au dela...), on s'évade, on passe son temps à perdre son temps... Mention spéciale à l'OST. Bref une expérience qui marque.



5. Quantum Break

Imparfait, mais la touche Remedy fait le travail ! Doublage FR à déconseiller et série de qualité très moyenne, heureusement le jeu est là pour nous faire passer un excellent moment (mention spéciale pour tous les effets visuels). Une expérience à vivre, vraiment !



4.Dragon Quest Builders

Et oui, je déteste Minecraft, et ce type de jeu, mais l'habillage DQ m'a vraiment plu. Certes il aurait été préférable d'avoir une version PC tellement je trouve le gameplay à la manette désagréable MAIS je n'ai pas su le lâcher. Allez savoir pourquoi je l'ai beaucoup aimé.. C'est ça la magie du jeu vidéo.



3.Final Fantasy XV

T'y joues, tu ne sais pas pourquoi tu y joues.. Puis tu continues à y jouer encore et encore... Puis tu arrives à la fin et tu te dis : Voilà pourquoi j'aime les jeux vidéo (Meilleure fin d'un jeux vidéo depuis très très longtemps...).



2. Forza Horizon 3

Perfection avec un grand P. Beau à pleurer ta mère, complet, fluide, open world de malade mental, DLC Blizzard Moutain exceptionnel, bande son de folie, gameplay terrible... J'ai pas assez de superlatifs pour lui... Mon Dieu comment faire mieux, aucun jeu de caisse ne lui arrive à la cheville !



1. Dark Souls 3

La conclusion d'une série mythique, l'apogée des souls, rien que le thème du menu vous rend dingue, gameplay toujours aussi éfficace, DA de malade, boss d'anthologie (sauf peut-être le final), la vraie fin qui est tellement jouissive, la rejouabilité infinie, le DLC très sympa (vivement les autres), il va me falloir des années avant de le lacher celui-là.



J'ai aussi adoré :



Titanfall 2 : Meilleur multi, solo génial, j'y joue tous les jours.



Dead Rising 4 : 80 heures de jeu à faire tout et n'importe quoi, Solo terminé 6 fois mais fin naze (la vraie en DLC grr), buggé, plutôt moche, Multijoueur de qualité et fun (mais pas de solo coop grrr). A la base je déteste la série Dead Rising mais je ne sais pas pouquoi j'ai kiffé celui-là d'une force.



La rétrocompatibilité Xbox One : Cette année beaucoup de titres que nous attentions sont arrivés (mention spéciale pour les Mass Effect 2-3 et les grands RPGs de MS Blue Dragon et Lost Odyssey), ce service est un exemplaire de ce qui devrait être fait pour les joueurs, gratuit, jeux améliorés. Vivement 2017 pour encore plus de titres.



The Division : J'y ai beaucoup joué et me suis beaucoup amusé (à faire en multi bien-sûr), le DLC Survie est aussi bien que le jeu lui même, bref du très bon travail (et c'est très beau).



Recore : Très chouette, gameplay de qualité, complet, long, alors il n'est pas super beau mais vraiment si vous le trouvez pas cher, sautez dessus, c'est une chouette expérience.



Yesterday Origins : Pendulo & le Point n click.. What else? Sautez dessus ^^



La Xbox One S : HDR, Upscale 4K, Blu-Ray 4K, petite, rétrocompatible, très belle, silencieuse, manette toujours aussi intouchable, 299 Euros (et même moins cher avec les offres de noël). Un rapport qualité/prix qui force le respect et qui ravira certainement les nombreux nouveaux acheteurs, le tout lié à un catalogue de fin d'année très complet. Pack FIFA 17 actuellement à 189€ chez Carrefour en Belgique.



Les décéptions de l'année :



5. Mafia 3

Tant d'attente, de désir pour ça ? Un jeu qui n'a vraiment pas été assez ambitieux clairement. On passe un chouette moment à le faire, mais à des années lumières de ce que nous attendions..



4.Le PSVR

Pas cher mais pas à niveau, motion sickness de malade, envie de vomir, et même sur PS4Pro cela n'apporte rien. Les expériences sont vraiment gadget, et je ne vois vraiment pas la VR s'imposer en 2017.



3. La WiiU

C'était vraiment l'année de trop, y'avait vraiment rien à part un Zelda TP HD et quelques conneries de chez Nintendo (et leurs amiibos de merde). Je suis un fanboy Nintendo, Pro-N depuis la plus tendre enfance, j'avais dis que la WiiU serait leur dernière chance à mes yeux, mais là je vais encore attendre Janvier et essayer la Switch... TOUTE DERNIERE CHANCE.



2. Uncharted 4

La preuve que les graphismes ne font pas tout ! Beau à pleurer mais...c'est tout. En tant que grand fan de la série je le trouve à des années lumières de sa gloire d'antant. Rythme lent (on se fait chier dans ce jeu c'est dingue), répétitif, Nathan ce soumis, scénario puant, Elena la casse couilles, je n'ai pas assez de mots pour parler en mal de ce jeu qui était ma plus grosse attente de l'année... Je vais quand même dire deux choses positives : Avoir revu ma PsOne d'amour et Crash (mais les pauvres il n'ont même pas de PS4 mdr), et la fin très touchante.



1. La PS4Pro

Personnellement je ne lui trouve vraiment aucun intérêt, en étant possesseur, j'espérais vraiment prendre dans ma gueule et au final y'a pas vraiment grand chose de plus (à part un étage de plus pour faire des croques monsieurs). Bruyante au possible, moche, optimisation aux fraises (trouver des jeux tournants moins bien que sur PS4? Un comble!), interface toujours aussi lente, une nouvelle manette qui n'en est pas une, pas de lecteur blu-ray 4K... Bref, y'a encore du boulot pour l'imposer dans mon coeur en 2017.