Cette fois-ci, point de SoC, point de TFLOPS, ici on parle data... ou plutôt mémoire ! Mais quel type de mémoire allons nous parler aujourd'hui ? Embarquez et vous verrez !Alors, tout d'abord, nous allons parler de la mémoire RAM, comme vous l'avez, si bien deviné dans cet article.Mais à quoi sert la mémoire RAM dans un jeu vidéo ? Elle sert à "charger" une partie des données du jeu (un niveau, des musiques, les assets, les scripts) en vue d'y accéder plus. Par exemple, si tu lances une mission dans un jeu quelconque, la RAM va être chargée de tous pleins de petits fichiers (les textures, les sons à utiliser, ect...) qui permettront de faire la mission avec le moins de temps de chargement possible.Les temps de chargement servent justement à rendre (c-à-d transformer un assemblage d'assets en scène jouable) la scène à utiliser et à charger en mémoire (d'où le besoin de taille) tout ce dont on aura besoin durant la scène (si un personnage se met à parler, vaudrait mieux garder le dialogue à côté plutôt que de le chercher sur le disque de jeu).J'explique assez mal je sais (n'hésitez pas à me corriger en commentaire) mais pour faire simple, c'est comme si tu avais besoin d'un papier pour faire quelque chose (pas pour euh... non laisse tomber), vaux mieux le mettre à côté de toi plutôt que de devoir aller le chercher sur la table basse à 2 mètres de ton bureau.Bref, mettons les mains dans le cambouis !Il existe plusieurs types de RAM, mais nous allons nous attarder seulement sur les types de RAM probables pour la console, c'est-à-dire la, leet dans une moindre mesure laet laD'ailleurs, ne vous étonnez pas si je parles de NVIDIA alors que je parle de RAM car la vitesse de la RAM est également conditionnée par le bus entre le SoC et la puce.Laest une mémoire dérivée du standard(pour Low Power DDR), lui-même dérivé de la DDR (pour Double Data Rate), comme nous la connaissons. C'est une mémoire(en informatique bien sûr), elle date de 2012. Elle ne permet pas beaucoup de largesses et reste aujourd'hui encore une mémoire efficace oui, mais à son époque. Et en plus elle est limitée à 4 Go de mémoire, ce qui reste honorable.Voilà pourquoi je pense qu'elleutilisée dans la Nintendo Switch.Lavient à la suite de la LPDDR3 et partage quelques caractéristiques avec la LPDDR3 hormis quelques bases fondamentales de la LPDDR. C'est un peuqui arrive àpour. C'est une mémoire, voire même très rapide mais qui resteen raison du peu de processeurs grand public compatibles (du type Intel ou AMD je parle). Et puis elle offre des performanceset parviendrait même àen terme de bande passante rien qu'avec sa fréquence de base (1600 MHz) mais au prix d'un(la mémoire atteindrait alors 204 Go/s), ce qui coûte quand même plus cher et est réservé aux GPUcomme la R9 290X... mais qui date quand même de 2013. Bref, si laest utilisée, je ne l'imagine malheureusement qu'à environvoire, ce qui resteraitmais c'est à voir si NVIDIA a vraiment bradé un SoC avec un bus 384 bits.Lareste la proposition la plus attirante et la mémoire probablement utilisée.Après quid de la densité de mémoire ?? D'après les dernières infos, on tournerait autour des, même si les puces LPDDR4 de(48 Gigabit) sont disponibleset que les puces(64 Gigabits) sont elles disponibles chez Samsunget chez SK Hynix (une entreprise coréenne qui produit des composants électroniques). Il est hautement probable d'avoir du 4 Go même si on est pas à l'abri d'un retournement de situation.Ce qui est énigmatique, c'est que dans les leaks récents (notamment le "leak" Foxconn), on a fait état de deux puces, donc: soit(1+1 = 2 Go), soit(2+2 = 4 Go), soit(3+3 = 6 Go), soit(4+4 = 39 Go on va voir si vous suivez). Bref tout est possible.Concrètement, la(pour High Bandwidth Memory), c'est un peu ledes mémoires. C'est une mémoire dite "" car c'est de l'empilage de puces mémoires mais pas n'importe où... maissur le SoC !Cela permet d'augmenter la vitesse des échanges entre celui-ci et la mémoire RAM et permettrait d'atteindre des vitesses stratosphériques (de l'ordre d'1To/s). Sauf que... la HBM estactuellement et reste également limitée aux GPUcomme le AMD Fiji et en plus présente plusieurs grosses lacunes notamment sa consommationet sa densité de mémoire(aujourd'hui, on atteint seulement les 4 Go).Unea dors et déjà été lancée pouret pour combler les lacunes, notamment sur la densité de mémoire et la consommation mais alors quen'a pu lancer sa HBM2 qu'enet dans le milieuet extrêmementpuisque sa HBM2 prévue normalement auest tout simplemente.à moins d'un stock caché dans les neiges du Groenland.La, digne successeur de la DDR3, se pose en figure de proue pour à la fois le: des fréquences toujours plus hautes, des quantités toujours plus hautes et des prix toujours plus bas (sauf depuis cet été avec une forte hausse du prix de la mémoire). Mais, plus petite et avec une bonne conso,, la LPDDR4 ? Voilà pourquoi il reste moins probable, ou en tout cas moins que la LPDDR4 ou que la LPDDR3, que la DDR4 soit la mémoire utilisée sur la Nintendo Switch.La(pour Graphics DDR) est un peu le Papy qui est bien meilleur que les jeunes, mais sa reste une usine à gaz... Bref... La GDDR5 date demais reste un bonlorsque l'on veut équiper une carte graphique moyen-de-gamme avec une conso normale. Sauf qu'aujourd'hui, la mode est au die-shrink (passer d'une gravure à une autre plus petite pour améliorer la conso) et à la bataille de la performance par watts et le Papy ici ne peut pas combattre : il prendde place, consomme énormément et reste assez cheros aujourd'hui maisparce que faut pas abuser non plus. Il n'y a qu'à voir les 8 Go DDR3 de la Xbox One S, qui, selon IHS Markit (un institut d'analyse technologique) ne coûte qu'une 15aine de dollars à produire ( http://blog.ihs.com/microsoft-xbox-one-s-makes-a-play-for-the-big-time-for-only-24-more,-teardown-shows?hootPostID=b9ab99e18d38aea695b4ac3880a79578 ), loin, bien loin des 88$ de GDDR5 de la PS4 en 2013. Aujourd'hui, je dirait à la louche que ça devrait tourner autour de 60$ les 8 Go de GDDR5. La GDDR5 reste néanmoins aujourd'hui l'une des mémoires les plus performantes de toutes.Bref, la GDDR5 est encore moins probable que la HBM dans la Nintendo Switch.Nous en venons donc à la fin de cette récap de mémoires possibles pour la Nintendo Switch, je vais donc faire un petit classement :et que la Nintendo Switch aura bien. Puis après cet article resteet n'engage que moi et mon avis.Sur ce, je vous dis à bientôt, je n'ai pas encore décidé le thème du prochain article du dossier : probablement l'écran ou bien l'OS... N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis, je reste ouvert à toute correction et puis j'essaye de donner tout ce que je connais sur la RAM mais il peut y avoir des choses qui sont fausses.Bonne soirée, joyeux noël et bonnes fêtes !PS: Je vous conseille, si vous ne comprenez pas certains concepts, comme les CPU/GPU ou la mémoire ou encore les technos utilisées dans les jeux vidéos, je vous conseille de regarder le format : 5 minutes pour comprendre du très talentueux YouTubeur Frernerth : https://www.youtube.com/user/WhatcaniplayFR