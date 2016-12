Salut, il commence à y avoir de plus en plus de vidéos sur la façon de jouer desur, certaines montrent des combos et d'autres vont un peu plus loin dans les détails en montrant par exemple la possibilité d'un éventuel 50-50 bien vicieux après une mise au sol ou par exemple la possibilité de placer leen combo juste après un crush counter HK + passage en V-Trigger et enfin la super artTout d'abord, l'éventuel 50-50 après une mise au sol, j'ai pas encore tout saisi mais apparemment ça ne marche absolument pas dans le coin et ça ne marche pas non plus si vous êtes trop près de votre adversaire au moment de la mise au sol.Quelques combo et à 3:28, leen combo comme je vous l'ai dit juste au dessus. De base il fait 30 Hits mais là c'est à 31 donc ça a bien compté le coup de Crush Counter et donc c'est plaçable en combo.Là on a différentes façon de placer le, attention, elles ne sont pas forcément toutes garantie, si votre adversaire bourre un coup EX ou une autre connerie du genre, il se peut que votre Super Art ne le touche pas.Quelques combos en utilisant le Teleport.en parties classéesen parties classéesBonus qui n'a rien à voir avec