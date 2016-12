Oui la Switch est une console portable, les jeux sont dans des cartouches qu'on insére sur la Switch qu'on tient dans nos mains et non dans le dock.Et le dock permet de jouer sur la télé en insérant la Switch sur ce dernier mais si pas de dock aucun problème on pourra continuer à jouer n'importe où.Donc en partant de l'idée que la Switch est une console portable et en vérité c'est une console portable qui fait en bonus console de salon et c'est un bonus de taille car la puissance est augmenté si on utilise le dockOn arrive à la conclusion que la Nintendo Switch est la console portable la plus puissante du marché créé par Nintendo.