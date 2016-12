Alors perso, j'ai pas mal d'attentes...^^



PS4:



- Nier Automata

- God of War

- Death Stranding

- The Last of Us 2

- FF VII Remake

- Uncharted The Lost Legacy

- Ninokuni 2

- Dragon Quest XI

- Gravity Rush 2

- Days Gone

- les 3 Yakuza

- Ni-oh

- Wipeout

- Persona V

- Spiderman

- remaster Crash Bandicoot

- Ace Combat 6



One :



- Scalebound

- Sea of Thieves



Switch :



- Nouveau Mario

- Zelda



On sait rien du reste, de manière officielle. ^^



Multi:



- KH3

- RDR2

- Resident Evil 2 Remake

- Tekken 7

- Yooka Laylee

- Resident Evil 7



Ca fait pas mal je trouve. ^^



Et vous?