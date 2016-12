Ce jeu est tout simplement magnifique une vrai surprise j'espère qu'une suite est déjà envisager chez The Game bakers.Les avis sont très mitigés sur ce Mafia 3 mais en ce qui me concerne j'ai tout simplement aimé . le scénario est tout simplement bien écrite avec une ambiance de malade . Comme ReCore ce jeu c'est fait descendre gratuitement je trouve .La découverte du journal de Beth est clairement le moment fort de ce Quantum Break . L'écriture sur le personnage de Beth est tout simplement magistrale on dirai que c'est personnage principale du jeu .Le plus beau jeu de tout les temps , une baffe graphique incroyable . L'écriture des personnages juste épiques avec une ending parfaite pour la licence Uncharted.Le meilleur jeu de course de tout les temps avec Gran Turismo 3 sur PS2 . Playground Games a fait un boulot de malade et je trouve qu'ils ont bien fait de passer sur une nouvelle licence . Après ce FH3 je ne vois vraiment qu'est-ce que FH4 pourrait apporté de nouveau à la série .