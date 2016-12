Alors que l'ancienne team tardent toujours a finir ce Batsu Game de l'an dernier (2015), une nouvelle team vient de le poster !Pas si nouvelle que ça puisque c'est des anciens de la tout premièremais qui vont maintenant se concentrer uniquement sur les Batsu Game annuel principalement, d'après les postes sur, ils sont maintenant mieux organisés et promettent que lequi sera diffusé le 31 décembre prochain arrivera plus rapidement cette fois ciCi-dessous les liens dailymotion que vous pouvez facilement télécharger avec telechargerunevideo.com

posted the 12/25/2016 at 01:06 PM by koopa