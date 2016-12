Voici mes coups de cœur de l’année 2016 niveaux Software :20 . Final Fantasy Explorers - 3DSMon premier jeu de l’année. J’ai vraiment bien accroché, même si je ne l’ai toujours pas fini.19 . ReCore - Xbox OneRien que pour la scène où l’on rencontre pour la première fois le garçon…18 . Watch Dogs 2 - Xbox OneJ’ai eu du mal au début, mais après avoir persévéré, j’ai accroché.17 . Mafia III - Xbox OneMalgré de nombreuses tares, j’adore.16 . Dead Rising 4 - Xbox OneLa dernière excellente surprise de l’année que j’ai achetée.15 . Yo-Kai Watch - 3DSMême si le jeu a de nombreux défaut, c’est un premier opus prometteur.14 . Bravely Second : End Layer - 3DSJ’ai adoré le premier, j’adore aussi sa suite.13 . World of Final Fantasy - PsVitaLe début du jeu n’est clairement pas révélateur de la qualité du titre.12 . Dragon Quest Builders - Ps4Je n’attendais pas grand-chose de ce jeu, ayant été déçu par Super Mario Maker. Finalement, j’adore.11 . Tokyo Mirage Sessions # FE - WiiUC’est ce jeu qui m’a donné envie d’essayer les jeux de la Saga Persona.10 . Final Fantasy XV - Xbox OnePersonnellement, j’adore ce jeu. L’un des grands RPG japonais de cette année.09 . The Legend of Zelda : Twilight Princess HD - WiiUJ’avais pas accroché à la version Game Cube et Wii. J’ai redécouvert cette tuerie sur WiiU.08 . Rachet & Clank - Ps4Un excellent jeu de plate-forme.07 . Disney Magical World 2 – 3DSJ’ai adoré le premier et cette suite le surclasse allégrement.06 . Far Cry Primal - Xbox OneCe jeu a le mérite d’explorer une époque très peu utilisé de nos jours.05 . Pokemon Moon/Sun - 3DSPour moi, ce sont simplement les meilleurs opus de la Saga.04 . Uncharted 4 : A Thief’s End - Ps4Le meilleur jeu de la Ps4 de l’année, même si j’ai jamais eu le courage de le finir une deuxième fois.03 . Gears of War 4 - Xbox OneLa claque visuelle de la Xbox One, que j’attendais depuis Ryse : Son of Rome.02 . Quantum Break - Xbox OneLe seul jeu que j’ai fini deux fois cette année.01 . Fire Emblem Fates - 3DSEt voici mon Jeu de l’année. Les trois opus sont des réussite à tous les niveaux. Et le thème principal est juste celui que je préfère en 2016.Et niveau Hardware :02 . La Xbox OnePour ces exclusivités comme Gears of War 4, Recore, Dead Rising 4 et Quantum Break, même temporaires, d’excellente qualité.01 . La New 3DS XLLa 3DS est selon moi encore la console de cette année, nourrie tous les mois de l’année. Une des meilleures portables selon moi sortie à ce jour…Source : member15179.html