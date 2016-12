[...]on apprend aujourd'hui grâce à l'indispensable forum Neogaf que Nintendo a déposé mardi dernier, aux Etats-Unis, une demande pour renouveler ses droits sur la marque. Il faut noter que le dépôt (publié vendredi) comporte quelques légères différences avec le précédent et qu'il est noté "1B" ce qui signifie que Nintendo compte utiliser sa licence... Pour autant, pour le moment, impossible de savoir si Nintendo prépare un nouveau jeu Eternal Darkness ou un remaster HD d'Eternal Darkness : Sanity's Requiem. A moins qu'il ne s'agisse d'une version console virtuelle ou tout simplement que Nintendo ne veut pas perdre cette licence culte...Peut-être que la présentation de la Nintendo Switch du 13 janvier nous en apprendra plus ?

Who likes this ?

posted the 12/25/2016 at 10:34 AM by nicolasgourry