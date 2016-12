Notamment au niveau du gameplay.J'ai vraiment apprécié la démonstration du dernier E3, mais en ayant révisionné récemment le trailer, je me pose quelques questions et j'essaye d'imaginer comment ils vont intégrer certains éléments de la série avec cette vue.Notamment le double saut. Comment vont t'ils faire pour l'intégrer avec une vue aussi rapproché ?Comment vont t'ils faire pour les phases de plateforme et notamment de grimpette avec cette vue?Tout en faisant sorte que ça ne pénalise pas la justesse et le dynamisme du gameplay.Pour les combos je m'en fais moins.Autant de questions que je me pose. C'est vraiment la seule chose qui m'inquiète un peu pour cet opus, car pour le reste j'accroche totalement.En prime c'est Cory Barlog à la tête du projet, donc ça rassure. ^^