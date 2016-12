Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Le jeu a connu les problèmes des problèmes durant sa période de développement de dix ans. Le jeu était au départ un spin-off prévu sur Ps3 intitulé Final Fantasy Versus XIII et avait Tetsuya Nomura comme Directeur, mais en 2012, il a été remplacé par Hajime Tabata et le projet a été rebaptisé Final Fantasy XV pour sortir sur la nouvelle génération de consoles, c’est à dire la Ps4 et la Xbox One. Récemment, le concepteur de personnages Roberto Ferrari, qui a depuis quitté l'équipe de développement, a parlé sur sa page Facebook sur la désorganisation à l'intérieur du Studio. Selon lui, ceux qui travaillaient sur le titre étaient très désorganisés.Le personnel, composé de 200 âmes souffrantes, a dû travailler sur le jeu alors que l'histoire devait encore être finalisée. En 2013, l’histoire a changé tous les trois mois environ et la date de sortie du jeu était alors prévue pour décembre 2014. Dans le monde de l'animation, l'histoire principale est bouclée avant d'embaucher le personnel afin d'éviter ce genre de désagrément. Il revient également sur quelques changements effectué sur les personnages, comme par exemple Gentiana qui n’avait pas les mêmes habits. Il y avait d’autres personnages créés, mais ils ont été enlevés de l'histoire. Ils avaient un style plus ninja, similaires à ceux du film Kingsglaive : Final Fantasy XV mais avec un style japonais…Source : http://wccftech.com/ffxv-designer-team-disorganized/