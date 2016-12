Bonsoir,Rares sont les jeux qui arrivent à faire jouer, me faire vivre une aventure extraordinaire et me donner des émotions fortes.Je viens de terminer the last guardian et je dois dire que je n'ai pas ressentie pas une telle sensation depuis metal gear solid 3 lorsque le mot fin est apparu sur mon écran de télévision.Je vous livre seulement mon avis à chaud aujourd'hui, mais il est clair, et ceux dès les premières minutes, dès les premières notes de musique du jeu, que the last guardian n'est pas un jeu ordinaire.J'ai senti l'ambiance Ueda dès le debut et je suis impressionné de voir que le bonhomme ne s'est pas perdu tout au long de ces 7 années de développement. Son histoire est maintenu, son concept est solide au prix de quelques concessions technique mais son jeu est fini.J'ai vécu le jeu, avec ces séquences calmes tout comme ces séquences uncharted.Ueda nous a livré sa troisième fable et c'est la plus aboutie.C'est vraiment pour ce genre de truc que je joue encore au jeu vidéo à 35ans, ma petite étincelle n'est pas morte, elle a été entretenu et rien que pour ça, je suis reconnaissant.Si vous avez aimé les précedents jeux de la team ico, vous ne pouvez que surkiffer The last guardian.Mention spéciale à l'ost. Je vous conseille d'y jouer au casque.Il faut que je fasse une review plus complete, mais je vais digérer en attendant et prendre du recul.Pffffffiiiiioouuuuuuuu