Yo, joyeux noel toussa !Pour Noel jusqu'au 6 Janvier, le site Videogameplus fait les envois internationaux gratuit via l'envois "standard" si on dépasse 50 dollars canadien, mais qu'est-ce que l'envois standard pour ceux qui ont l'habitude de commander la-bas ? (je sais qu'il y en a ici) et surtout combien de temps ça met avant d'arriver en France ? (c'est pas marqué)J'ai toujours eu l'habitude de chopper mes jeux achetés la-bas via Airmail avec tracker mais j'avoue que passer de 20 dollar canadien de frais de port a 0 ça me ferait pas mal plaisir.