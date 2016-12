Humilié, trompé et plein de désespoir, je vous poste cet article quelque peu déplacé je le concède, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire sans ironie aucune.



J'ai été brisé en 1000 morceaux y a tout juste 2 jours après une relation de plus de 6 ans, par la femme qui devait être la mère de mes enfants.

Tout ça pour vous dire de prendre soin de votre compagnon/compagne, amis et famille pendant qu'il est encore temps, la vie est courte et parfois brutale, alors profitez avant qu'il ne soit trop tard, on a tous à un moment ou un autre notre destin entre nos mains, je l'ai laissé passer, ne faites pas cette erreur.



Je vous aime tous même si je ne vous connais pas. J'ai conscience que cet article est nul, racolleur et rabaissant pour moi, mais j'avais quand même envie de partager avec vous, illustres inconnus dont les mots, qui sait, sauront peut être un peu réchauffer mon coeur gelé par la tristesse. Joyeux noël.



Comble de l'ironie le 25 décembre était aussi notre anniversaire de rencontre et mon anniversaire, la vie est parfois taquine. Vive la trentaine.