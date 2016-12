Mission Oldies

Hello,

Mais quel est donc ce jeu? Ce n'est pas qu'un jeu, c'est une serie emblématique dans les jeux vidéo. Un bon vieux jeu de baston de rue et qui défoule bien.

Mea culpa: nous avons oublié de parler des versions Game gear et MS.

Bon visionnage et bon réveillon à tous!