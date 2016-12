Je vous souhaite à tous de bonne fête et que le père noël vous apporte des xbox one s par milliers, des Gears of war 4 et autres Forza horizon 3.



N'oubliez pas de garder vos étrennes pour l'année prochaine avec la Nintendo Switch et Zelda, Mario ect...

Sans oublier la Scorpio avec Scalebound, Sea of thieves et State of decay 2.



2016 était une belle année mais 2017 va être incroyable.



JOYEUX NOEL...



PS: Si Nintendo peu sortir de nouveaux opus sur Switch de 1080 Snowboarding, Wave race, F zéro et Métroïd je serais comblé.