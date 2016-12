Sony à dévoilé une liste de grosse exclu qui sort début d'année 2017 sur play 4Microsoft ne communique plus, un Halo Wars 2 pour Février qui ne concurrence aucune exclu de chez SonyPas de date pour Sea Of thieves qui doit sortir pour bientôt d'après Major Nelson et de même pour ScaleboundMicrosoft laisse le champ libre à Sony pour ce début d'année 2017mais il est impérative qu'ils sorte 2 ou 3 exclu pas de doute, donc les projets qui vont probablement sortir du côté de chez Microsoft sont Sea of thieves et Scalebound, les 2 jeux sont bien avancé dans le développement et Microsoft doit montrer qu'il sont aussi présent pour cet début d'année 2017