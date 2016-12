Voici une Inforamtion autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Les lecteurs de Gameblog ont élu le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild le titre le plus attendu parmi les titres qui sortiront en 2017. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine sur WiiU et Nintendo Switch, et sera accompagné par trois figurines Amiibo à l’effigie de Link, de Link et sa monture et d’un ennemi…Source : https://twitter.com/NintendoFrance/status/812621366604070912