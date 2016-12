Actu

J'ai eu une très bonne réunion avec eux et je suis heureux de signaler qu'il y a de bonnes chances que beaucoup de choses changent pour le mieux dans les titres FM à venir. Il y a un nouveau responsable de la physique et du retour de force, il s'agit d'un «pro du volant». C'est un véritable pilote de course avec des connaissances en ingénierie automobile et très familier avec les simulations automobile sur PC.

Le marché des PC semble très important pour eux et ils sont conscients que ce marché est dominé par les utilisateurs de volants. Par conséquent, nous intensifierons notre coopération et tirerons le meilleur parti des jeux pour les utilisateurs de volants.



Je ne peux pas confirmer, à ce stade, quelles fonctionnalités peuvent être implémentées, mais l'intérêt de le faire est très élevé.

Mais cette année la confirmation est arrivée plus tôt que prévue et c'est le PDG de Fanatec (un fabricant spécialisé dans les accessoires pour jeux de course) qui a lâché le morceau sur son blog.En effet, Thomas Jackermeier à récemment demandé sur son blog aux joueurs, quelles nouvelles fonctionnalités ils souhaiteraient pour Forza Motorsport 7, ainsi que les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer avec Forza Motorsport 6. Mais ce n'est pas tout puisqu'il à ajouté ceci:Il se pourrait bien, en outre, que le récent retour en grâce du marché PC aux yeux de Microsoft soit bon pour les affaires de Fanatec et pour les joueurs puisque Thomas Jackermeier ajoute:Le support des volants est important pour bien des joueurs, c'est donc une excellente nouvelle de voir Turn10 collaborer ainsi avec Fanatec, en espérant que ce ne soit pas réservé uniquement aux joueurs PC.