Voici une Estimation concernant le jeu Final Fantasy XV :VgChartz a publié le Top USA à dater du 03 décembre. Le jeu Final Fantasy XV se serait écoulé à 669 202 exemplaires sur Ps4 et 133 875 exemplaires sur Xbox One, portant le total à 803 077 exemplaires écoulés sur ce marché. En ajoutant les 694 262 exemplaires du Japon, on arrive à 1 497 339 exemplaires. L’Europe devra avoir un lancement conséquent, car on est très loin des 5 millions distribués par Square-Enix le premier jour…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42708/USA/