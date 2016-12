Avant hier je termine Pokémon Soleil sur 3DS.Avant d'allez affronter Red je me promène alors dans la maison de début du jeu, je regarde la TV et vois cet phrase.Puis je tombe par hasard sur une vidéo qui parle des référence dans ce jeux Pokémon (trash je crois) ou il dis que cet phrase est une référence a un film des années 80.Des que j'ai vus l'affiche , jsuis allez voir direct ce film que j'ai adoré, un des meilleurs film de ma vieAlors a ce moment j'écoutais en boucle cet musique(l'ending du film)Hier je reçois alors Final Fantasy XV, j’écoute la même musique en même temps que je lancer ce jeu sur PS4.Et d'un coup , début des qu'on pousse la voiture j’entends cet musique en même temps , en plus de ca FF XV c'est aussi l'hsitoire de 4 garcon qui vont vivre une aventure, référence/hommage ??? C'est quoi les bails????

posted the 12/24/2016 at 09:00 AM by amassous