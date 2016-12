Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Selon un rapport provenant de l'analyste japonais Yasuda de Ace Research Institute et retweeté par Mochizuki, il semblerait que Switch pourrait soutenir une résolution maximale 1440p sur la télévision et 1080p en mode portable. Emily Rogers a ajouté quelques idées supplémentaires sur les résolutions possibles. Selon elle, la résolution maximale de la Nintendo Switch serait même de 4K sur TV, alors que le mode portable n'aurait que du 720p, principalement parce que Nintendo voudrait économiser la durée vie de la batterie…Source : http://www.gamepur.com/news/25398-nintendo-switch-support-4k-tv-mode-report.html

