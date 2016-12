Voici une Information autour du jeu God of War :Le jeu a été dévoilé lors de la conférence E3 2016 de Sony. Le nombre de vue de ce trailer ont maintenant dépassé celle du jeu Final Fantasy VII Remake et celui-ci devient le trailer le plus vu pour une exclusivité PlayStation. Le trailer a en effet dépassé les 14 millions, faisant de lui le troisième trailer le plus vu de 2016, derrière ceux des jeux Battlefield 1 et Call of Duty: Infinite Warfare. Rappelons que Cory Barlog avait déclaré que quelque chose serait fait un fois les 15 millions de vues atteintes, ce qui ne devrait tarder…Source : http://twinfinite.net/2016/12/god-of-wars-e3-2016-trailer-has-become-the-most-viewed-playstation-trailer-ever/