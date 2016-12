Je ne suis pas là pour décrire froidement un "jeu vidéo", non j'écris juste ces quelques lignes pour vous dire que je viens de finir The Last Guardian, et que ce jeu m'a totalement estomaqué, bouleversé, ce n'est pas un jeu, c'est une œuvre, avec une justesse de tous les instants, rien que le plan de fin OMG je n'en reviens pas cette maîtrise, ce jeu est clairement mon Goty, c'est un très grand jeu, j'ai chialé comme un gamin, c'est peut être même le meilleur jeu de la gen pour l'instant, ses problèmes de caméra et de jouabilité sont telllement peu de choses par rapport aux sensations que ce titre procure...cette perle est à ranger au côté de jeu comme Shenmue, Okami, Metal Gear solid. Merci Fumito Ueda, et non le jeu vidéo japonais n'est pas mort.