Voici une Information concernant le jeu Gears of War 4 :Aujourd'hui, le Studio The Coalition a publié un nouveau pack de jeux appelé le pack UIR qui contient des armes et des costumes de la faction UIR dans le jeu. Le problème est que le pack coûte 4400 en crédits de jeu ou 10 dollars. A titre de comparaison, d'autres packs comme les packs Holiday ou Carmine coûtent environ 200 ou 400 crédits. Il y a un total de 30 cartes UIR et vous obtenez 5 par paquet avec seulement 3 de ces 5 qui sont assurés d'être des cartes UIR. Les 2 autres pourraient être issus du pack de base. Le prix élevé à fait réagir les joueurs, qui ont exprimés leurs mécontents en répondant à Rod Fergusson sur Twitter, et c'est loin d'être élogieux. A voir si cela changera quelque chose ou pas…Source : http://thisgengaming.com/2016/12/23/new-uir-gears-of-war-4-packs-pricing-is-absurd-fans-are-furious-over-it/