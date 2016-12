Jeux Vidéo

J’étais en train de lire un article sur ulyces.co sur le site archéologique à Hiérapolis en Turquie et plus particulièrement sur le Ploutonium et du "Pluto's Gate". En pleine saison des fêtes de fin d'année, je m'étais installé prés de ma cheminé avec un bol de Cacolac chaud et je pensais lire un article sympa parlant d'un lieu dédié à Pluto et des autres personnage Disney, mais qu'elle ne fut pas ma surprise...Mickey Mouse - L'Arbre de Noël de Pluto (1952)Le Ploutonium est une sanctuaire dédie à Pluton, le dieu des Enfers dans la mythologie romaine (l'équivalent d'Hadès chez les Grec) et non pas au toutouPour plus d'infos sur ce lieu :Mais revenons au sujet qui nous intéresse, les archéologues ont trouvé des colonnes avec des inscriptions dédiés aux divinités des enfers : Pluton et son épouse Kore (devenu Perséphone chez les grecs et Proserpine chez les romains)ΠΛΟΥ c'est le début de ΠΛΟΥΤΩΝ (Πλούτων / Pluton en grec ancien et en lettre capitale) ça ne vous rappelle rien ?En plus Pluton, Playstation, c'est proche dans la prononciation vous ne trouvez pas ? Et κόρη (core) peut faire penser au mot anglais "Core" tout se regroupe !Joyeux Noël à tous et buvez du Cacolac !