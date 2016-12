Le producteur parle aussi de la PS4 Pro et de la Xbox Scorpio



Les jeux multiplateformes ont tendance à mieux tourné sur PS4 que sur Xbox One . Mais Resident Evil 7 optera pour la parité en affichant une résolution de 1080p et 60fps sur PS4 et Xbox One . Lors de l'interview avec GamingBolt, Masachika Kawata, le producteur de Resident Evil 7, a confirmé que le jeu tournera en 60fps sur PS4 et Xbox One . Il a également confirmé que le jeu sera compatible HDR sur Xbox One S et PS4 Pro .



Masachika Kawata a donné aussi son avis concernant la PS4 Pro et la Xbox Scorpio :



“When it comes to new hardware, I think that the biggest takeaway is just making sure that it’s not just one party that is excited about this product,” he said. “It really has to be a mutual interest on both the manufactures side, publisher side, [and] consumer side. And only when everyone is on board and everyone’s excited for the product does it allow the opportunity to expand the game industry and the user base. Because otherwise it’s just a lot of extra effort on our side.”