qui entre en compte lorsque l'on tente de comparer et de calculer tel est plus puissance que tel autre. Pour vous le montrer, je vais déjà comparer les fréquences utilisées dans les consoles actuelles :, on peut donc voir que le CPU de la Switch aurait (car cela reste une rumeur) une fréquence 41%que celui de la Xbox One et 37%que celui de la PS4 (Pour les CPU effectivement, la fréquence est plus importante, pas pour les GPU).En modeen revanche, (l'auteur oublie complètement comment utiliser des pourcentages, abandonne cette idée et passe à la suite) le CPU de la Switch est beaucoup plus puissant que ces congénères.Maintenant, passons aux: De fait, les fréquences dessont beaucoup plus basses (en effet, c'est plus grand qu'un CPU, sa chauffe donc plus vite ect...), par rapport à la PS4, le GPU de la Switch est théoriquementmoins rapide que celui de la Xbox One etmoins rapide que celui de la Xbox One.En mode portable, le GPU serait théoriquement 56% plus puissant que celui de la 3DS et 33% plus puissant que celui de la PS Vita.MAIS parce qu'il y a un mais, un GPU n'est pas uniquement fondé sur la fréquence, il y a également un critère extrêmement plus important (je voulais la caser quelque part cette expression), les cœurs également appelés Shaders. Ainsi, pour calculer la puissance théorique d'une console, quantifié en FLOPS, et donc GigaFLOPS ici, on a une formule très simple : cœurs * fréquence en MHz * 2 ).On peut donc obtenir la valeur des appareils ici, à l'exception donc de la Switch, je vous expliquerais pourquoi : la PS4 a 1,843 TFLOPS, la Xbox One a 1,403 TFLOPS, la 3DS a 4,8 GFLOPS et la PS VITA 28 GFLOPS. En comparaison, la Wii U elle a entre 172 et 372 GFLOPS.(sources : GPU Database de techpowerup.com et gpuflops.blogspot.fr).La Switch peut donc avoir plusieurs configurations différentes, en voici un aperçu dans mon autre article : blog_article400035.html Merci beaucoup à Zenimar et Ocyn pour la correction sur les GFLOPS, ainsi la PS Vita a 28 GFLOPS et la Wii U a 172 GFLOPS.