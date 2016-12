Yosh le peuple, comment allez vous ?Voilà depuis peu je me suis mis sur windows 10 et sur le market j'ai vu halo 5 : forge, et moi qui adore cette licence je suis aller voir les retours vidéo de gameplay et explications du mode forge et c'est plutôt pas mal.Donc je voudrais savoir si y'a parmi vous des gens qui joue à ce halo, histoire de faire des parties ensemble et voir votre niveauPs : Bonne fêtes à vous