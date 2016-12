Voici une Image autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo dévoile sur son compte Facebook des nouveaux Concept Arts à l’effigie d’une Tunique de Link. Pour rappel, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira sur WiiU et Nintendo Switch l’année prochaine, bien que la date officielle n'est pour le moment pas été annoncée…Source : https://www.facebook.com/LegendofZelda/?fref=nf