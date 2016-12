Notre ami Gat a fait un article sur The Last Guardian: An Extraordinary Story et il est maintenant disponible sur Amazon France pour 35€Le livre, aura pas moins de 250 pages qui retracera le genèse du jeu, on peut donc parler aussi d'un making-of avec la présence de nombreux artworksJ'ai craquéAucune nouvelle infos mise a part la date de sortie prévue pour le 28 février chez nous et en AnglaisN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours